Wochenbericht 280 Corona-Fälle im Landkreis Schwandorf vom 25. November bis zum 1. Dezember

In den vergangenen sieben Tagen sind im Gesundheitsamt 280 neue Fälle im Landkreis Schwandorf aufgelaufen. In diesem Zeitraum trat Corona in 28 von 33 Gemeinden auf. Diejenigen vier Gemeinden, die im Betrachtungszeitraum vorher keine Fälle hatten (Altendorf, Neukirchen-Balbini, Niedermurach und Schwarzhofen) haben diesmal Infektionen zu verzeichnen. Bezogen auf die letzten 14 Tage gab es also erneut Fälle in allen 33 Gemeinden.