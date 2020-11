Weihnachtliche Stimmung Christbaum am Alten Rathaus in Weiden festlich geschmückt

Foto: Stadt Weiden

Am Montag, 23. November, haben Mitarbeiter des Bauhofs und der Stadtgärtnerei den Christbaum am Alten Rathaus in Weiden festlich geschmückt. Zusammen mit der Weihnachtsbeleuchtung und 50 großen Christbaumkugeln bringt der Christbaum weihnachtliche Stimmung in die Weidener Altstadt und unterstreicht die große Bedeutung des Christfestes in dieser besonderen Zeit.