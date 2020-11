Lose Ersatz für die „Überraschungspackerl-Aktion“ der Tafel-Ausgabestelle Maxhütte

Foto: Svetlana Kolpakova/123rf.com

Als Ersatz für die „Überraschungspackerl-Aktion“ der Tafel-Ausgabestelle Maxhütte an den alljährlich stattfindenden Weihnachtsmärkten im Städtedreieck verkaufen Ehrenamtliche der Ausgabestelle in diesem Jahr die Lose an einem Stand, der an den ersten drei Adventswochenenden von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 16 Uhr am Haupteingang des Toom-Baumarktes in Burglengenfeld aufgebaut sein wird.