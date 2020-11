Zertifiziert Das Städtedreieck darf sich weiterhin „Fairtrade-Region“ nennen

Christine Luber, Leiterin der Fairtrade-Steuerungsgruppe im Städtedreieck, überreichte die Urkunde zur Re-Zertifizierung an Bürgermeister Thomas Gesche. Foto: Charline Dechant

Seit Oktober 2014 führt das Städtedreieck den Titel „Fairtrade-Region“. Das bleibt auch in den kommenden zwei Jahren so: Nach der erfolgreichen Re-Zertifizierung überreichte Christine Luber, Leiterin der Fairtrade-Steuerungsgruppe im Städtedreieck, die entsprechende Urkunde an Bürgermeister Thomas Gesche.