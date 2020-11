51 neue Fälle Infektionsgeschehen im Landkreis Schwandorf bleibt diffus

Foto: 123rf.com

Der niedrigere Wert, der für Montag, 16. November, im Landkreis Schwandorf vermeldet wurde, scheint leider keinen Trend abzuzeichnen. Der erhoffte Rückgang hat sich nicht abgebildet. Am Dienstag haben den Landkreis 51 Fälle erreicht und auch am Mittwoch sind viele neue Fälle eingegangen. Gegen 17 Uhr war noch kein Ende in Sicht. Das Infektionsgeschehen bleibt diffus. Corona ist flächendeckend im Landkreis.