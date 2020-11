Weiden Oberbürgermeister vergibt kommunale Verdienstmedaille an Stadträtin Brigitte Schwarz und Stadtrat Alois Lukas

Stadtrat Alois Lukas, Oberbürgermeister Jens Meyer, Stadträtin Brigitte Schwarz. Foto: Stadt Weiden

Oberbürgermeister Jens Meyer zeichnet im Auftrag von Staatsminister Hermann Bürger für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung aus. Im Jahr 2020 geht die Auszeichnung als Medaille in Bronze an Stadträtin Brigitte Schwarz und Stadtrat Alois Lukas. Beide erhalten diese für ihre Verdienste um die Stadt Weiden in der Oberpfalz.