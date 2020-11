Lebenslanges Lernen Weiden veröffentlicht Bildungsbericht „Seniorenbildung“

OB Jens Meyer, Roswitha Ruidisch Leiterin Stabsstelle, Presse-und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtentwicklung und Statistik, Michael Maier, Bildungsmonitoring. Foto: Stadt Weiden

Am Dienstag, 17. November, stellten Oberbürgermeister Jens Meyer zusammen mit dem Bildungsbüro der Stadt Weiden eine weitere Berichtspublikation vor. Der Teilbericht „Seniorenbildung“ präsentiert und analysiert die demographische und gesellschaftliche Lage von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Weiden in der Oberpfalz.