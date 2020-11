Regierung der Oberpfalz Kommunale Verdienstmedaille an Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer verliehen

Im Auftrag von Staatsminister Joachim Herrmann händigte Regierungspräsident Axel Bartelt die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze an den Oberbürgermeister der Stadt Weiden, Jens Meyer, in der Regierung der Oberpfalz aus.

Regensburg/Weiden. Der Regierungspräsident dankte dem jetzigen Oberbürgermeister und langjährigen zweiten Bürgermeister der Stadt Weiden für sein Engagement um die kommunale Selbstverwaltung. „Als kommunaler Mandatsträger haben Sie viel Zeit und Kraft geopfert, für Ihre Stadt, für Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Als zweiter Bürgermeister haben Sie sich für die regionale Zusammenarbeit, vor allem im Bereich des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf und bei den Kliniken Nordoberpfalz AG besonders eingesetzt. Darüber hinaus haben Sie ein überdurchschnittliches soziales, kulturelles und gesellschaftliches Engagement an den Tag gelegt“, betonte der Regierungspräsident Bartelt: „Auch in Corona-Zeiten sollte die Würdigung außergewöhnlicher kommunaler Leistungen nicht vergessen werden, denn gerade in Krisenzeiten lastet auf den Mandatsträgern eine noch größere Verantwortung für ihre Bürgerinnen und Bürger.“

Aufgrund der aktuell geltenden Hygienevorschriften konnte die Ehrung in diesem Jahr leider nicht in großem Rahmen stattfinden. Die ursprünglich in der Max-Reger-Halle Weiden geplante Veranstaltung mit zwölf zu ehrenden Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern aus der Stadt Weiden und dem Landkreis Tirschenreuth musste leider abgesagt werden. An Oberbürgermeister und Landräte übergibt Regierungspräsident Axel Bartelt die Kommunale Verdienstmedaille jeweils einzeln. Die Aushändigung der Kommunalen Verdienstmedaille an verdiente Stadträte, Gemeinderäte, Kreisräte und Bürgermeister von kreisangehörigen Gemeinden nehmen in diesem Jahr in Vertretung die jeweils zuständigen Landräte und Oberbürgermeister vor.

Mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Gold, Silber oder Bronze werden Personen geehrt, die sich insbesondere durch langjährige Tätigkeit als kommunale Mandatsträger oder in anderen kommunalen Ehrenämtern um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben. Die Auszeichnung besteht aus einer Medaille mit Urkunde und Anstecknadel. Sie wird vom Bayerischen Staatsminister des Innern, für Sport und Integration verliehen.