Volkstrauertag Kranzniederlegung in der Konrad-Adenauer-Anlage in Weiden

Foto: Stadt Weiden

Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer gedachte in diesem Jahr im kleinsten Kreis der Opfer beider Weltkriege, der Vertreibung und Gewaltherrschaft. Stellvertretend für alle verbundenen Institutionen, Verbände, Bürger und Bürgerinnen beging der Rathauschef den Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, mit einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage in der Bürgermeister-Prechtl-Straße in Weiden.