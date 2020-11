Stadt Weiden informiert Umrüstung der Ampelanlage an der Kreuzung Süd-Ost-Tangente-Hetzenrichter Weg

In der Zeit vom 23. bis zum 27. November ist in Weiden die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Süd-Ost-Tangente zum Hetzenrichter Weg außer Betrieb. Das teilt das Tiefbauamt der Stadt Weiden in der Oberpfalz mit.