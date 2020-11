Landkreis Amberg-Sulzbach 100 Prozent für Menschen in Not – Landrat Reisinger ruft zu Spenden für „Hilfe zum Helfen“ auf

Foto: Michael Sommer

Der Hilfsfonds „Hilfe zum Helfen“ des Landkreises Amberg-Sulzbach kümmert sich seit vielen Jahren um Menschen im Amberg-Sulzbacher Land, die unschuldig in Not geraten und dringend auf die Unterstützung anderer angewiesen sind. Dank der ungebrochenen Hilfsbereitschaft konnte der Hilfsfonds in der Vergangenheit bereits das Leid vieler Menschen etwas lindern.