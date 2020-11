Landkreis Schwandorf Online-Sprechstunde am 17. November – zum sechsten Mal steht Landrat Thomas Ebeling Rede und Antwort

Seit einigen Monaten hat der dritte Dienstag im Monat besondere Bedeutung. Bereits zum sechsten Mal wird Landrat Thomas Ebeling am Dienstag, 17. November, von 19 bis 20 Uhr, eine Online-Sprechstunde abhalten. Moderiert wird die Sprechstunde in bewährter Manier von Fabian Borkner.

Landkreis Schwandorf. Die Sprechstunde wird im Facebook-Account des Landrats live übertragen und erreicht dort mehrere Tausend Personen. Fragen an den Landrat können als Kommentar entweder bereits jetzt unter dem Video im Internet unter www.facebook.com oder während der Sendung unter dem Live-Video gestellt werden.

Landrat Thomas Ebeling freut sich über eine zahlreiche Teilnahme an dieser Sprechstunde im Netz, die bereits vor Monaten in Zeiten von Corona eingeführt wurde. Was als Versuch begann, hat sich mittlerweile etabliert und ist zu einer Veranstaltung geworden, die sich viele User rot im Kalender angestrichen haben.