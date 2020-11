Pandemie Am Sonntag 41 Fälle im Landkreis Schwandorf – betroffen ist auch ein Heim in Schwarzenfeld

Zu den 36 Fällen, die der Landkreis Schwandorf am Sonntag, 8. November, zum Stand 17.30 Uhr, gemeldet hatte, kamen noch fünf dazu. 41 Fälle waren es am Sonntag insgesamt. Auch für Montag, 9. November, ist leider ein hohes Infektionsgeschehen zu vermelden. Die genaue Zahl teilt der Landkreis im Laufe des Dienstags mit.

Landkreis Schwandorf. Ein Fall betrifft das Seniorenheim CuraVivum in Schwarzenfeld. In Quarantäne wurden eine Gruppe des AWO-Kinderhauses Rappelkiste in Teublitz und eine sechste Klasse des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums in Schwandorf gestellt. Betroffen sind auch die Teilnehmer einer IT-Kompetenzschulung, die an der Agentur für Arbeit in Schwandorf abgehalten wurde.

Dass ein erneuter Antrag des Landkreises auf Befreiung der Grundschüler von der Maskenpflicht abgelehnt werden wird, hatte das Landratsamt bereits angekündigt. Die Ablehnung hat den Landkreis am Montag schriftlich erreicht. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege stellt fest, dass vor dem Hintergrund der weiter ansteigenden Inzidenzzahlen auch aus infektiologischer Sicht solche Befreiungen nicht mehr vertreten sind.

Erinnern möchte das Landratsamt daran, dass seit dem 24. Oktober als Folge der Verordnungen der Staatsregierung die Maskenpflicht unter anderem auf allen öffentlichen und privaten Parkplätzen an Supermärkten, Einkaufszentren, Möbelhäusern und Baumärkten gilt. Informationen zum Coronavirus sind im Internet unter corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.