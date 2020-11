Pandemie Keine Gedenkfeier am Volkstrauertag auf dem Marktplatz in Amberg

Die diesjährige öffentliche Gedenkfeier aus Anlass des Volkstrauertages auf dem Amberger Marktplatz findet aufgrund der Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht statt.

Amberg. Gedacht wird den Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege in der Vorabendmesse am Samstag, 14. November, 18 Uhr, in der Basilika St. Martin. Oberbürgermeister Michael Cerny wird am Ende des Gottesdienstes eine kurze Gedenkansprache halten.