Viele Fälle auch am Wochenende Zweiter Todesfall im Seniorenheim Nabburg – Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 167,71

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis Schwandorf weiter an. Sie lag am Freitag, 6. November, bei 110,91, am Samstag, 7. November, bei 139,99 und am Sonntag, 8. November, bei 167,71.

Landkreis Schwandorf. Verantwortlich dafür sind folgende Infektionszahlen: Am Freitag gab es 67 neue Fälle, am Samstag 60 und am Sonntag (Stand 17.30 Uhr) 36 Fälle. Die Gesamtbilanz sieht aktuell so aus: Bestätigte Infektionen gibt es 1.145, statistisch wieder genesen sind 637, 484 Fälle sind noch aktiv und Tote gibt es 24.

Im Seniorenheim in Nabburg verblieb es bei acht Mitarbeitern, die positiv getestet sind. Die Zahl der positiv getesteten Bewohner, die am Freitag mit 18 gemeldet wurde, stieg auf 21. Einige Ergebnisse stehen noch aus. Leider ist in diesem Heim ein zweiter Todesfall zu beklagen. Im Elisabethenheim in Schwandorf gibt es keine neuen Infektionen. Es blieb bei den bereits gemeldeten sieben Mitarbeitern und 23 Bewohnern. Die in einem anderen Pflegeheim in Schwandorf durchgeführte Reihentestung deckte keine weiteren Infektionen auf. Auch bei der Reihentestung in der Asylbewerberunterkunft in Dachelhofen waren alle Proben negativ. In einer Kinderkrippe in Bodenwöhr wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet, die entsprechende Gruppe wurde unter Quarantäne gestellt. Da die Erzieherinnen alle mit Mund-Nasen-Schutz gearbeitet haben, wurden diese als Kontaktpersonen 2 eingestuft.

Während sich die Fälle von Freitag und Samstag wiederum über das gesamte Landkreisgebiet erstrecken, fallen von den am Sonntag bislang gemeldeten 36 Fällen Schwerpunkte in Burglengenfeld und Nittenau auf. Diese beiden Gemeinden machen 14 der 36 Fälle aus. Der Rest verteilt sich wiederum auf zahlreiche Gemeinden. Gefragt wurde, weshalb das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die aktuellen Todesfälle noch nicht auflistet und nach wie vor von nur 21 Todesfällen spricht. Auch dafür gibt es eine Erklärung: Die drei aktuellen Todesfälle in den Heimen (zwei in Nabburg und einer in Schwandorf) wurden dem Landkreis jeweils vom Krankenhaus gemeldet und nach Rückfrage bestätigt. Diese Gewissheit reicht dem Landratsamt aus, sie in die Pressemitteilungen aufzunehmen. In die Übersicht des Landesamtes werden die Todesfälle aber erst aufgenommen, wenn die schriftlichen Todesbescheinigungen vorliegen. Dies wird erst in den nächsten Tagen der Fall sein. Informationen zum Coronavirus sind im Internet unter corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.