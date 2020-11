Ab Montag Präsenzunterricht und Maskenpflicht im Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Ab Montag, 9. November, geht die Schule nach den Herbstferien wieder los. Zuletzt ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab auf aktuell 88 gesunken. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Schulamt erlässt das Landratsamt dazu eine Allgemeinverfügung, die für sämtliche Schulen im ganzen Landkreis gilt.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Darin wird geregelt, dass Präsenzunterricht für alle Klassen stattfinden kann, auch wenn die 1,5-Meter-Abstandsregel aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht eingehalten werden kann. Im Gegenzug dazu muss die Maske weiterhin auch während des Unterrichts in allen Jahrgangsstufen getragen werden.

Landrat Andreas Meier erklärt dazu: „Der tägliche Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler hat für uns oberste Priorität. Für sehr viele Eltern bedeutet dies eine erhebliche organisatorische Entlastung und für alle Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte, eine spürbare Qualitätsverbesserung des Unterrichts. Im Gegenzug dazu muss aber weiterhin in allen Jahrgangsstufen auch während des Unterrichts ein Mund-Nase-Schutz verpflichtend getragen werden, um die geringer werdenden Abstände zueinander zu kompensieren. In der Abwägung ,Maskenpflicht contra Homeschooling‘ dürfte dies jedoch das deutlich kleinere Übel sein. Deshalb bitte ich hierfür auch weiterhin um Verständnis und um striktes Einhalten dieser Regelung, denn nur so kann der Präsenzunterricht auch möglichst dauerhaft beibehalten werden.“

Die Schulen im Landkreis wurden durch das Schulamt über diese Regelung informiert. Die komplette Allgemeinverfügung kann im aktuellen Amtsblatt auf der Homepage des Landratsamtes im Internet unter www.neustadt.de eingesehen werden. Sollten die Zahlen in einzelnen Gemeinden wieder stark ansteigen, sind auch eine Wiedereinführung des Wechselunterrichts oder sogar Schulschließungen in einzelnen Gemeinden denkbar.