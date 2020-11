Teil-Lockdown Öffentliche Gedenkstunden an Pogromnacht und am Volkstrauertag entfallen

Die für Montag, 9. November, um 18 Uhr, am Hallplatz in Hof geplante Gedenkstunde an die Pogromnacht entfällt. Auch die Feierstunde zum Volkstrauertag kann aufgrund der Corona-Pandemie und des seit 2. November geltenden Teil-Lockdowns nicht stattfinden.

Hof. Die für den 9. November um 18 Uhr am Hallplatz geplante Gedenkstunde an die Pogromnacht entfällt. Darüber hat die Stadt Hof die Israelitische Kultusgemeinde informiert und um Verständnis gebeten, dass die Gedenkstunde corona-bedingt ausfallen muss. In einem persönlichen Brief an den Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde in Hof, Dr. Jakob Gonczarowski, hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla betont, dass nur wenige Gedenkveranstaltungen in Deutschland eine derartige Bedeutung haben wie der Schicksalstag 9. November 1938. „Hier haben sich leidvolle Schicksale abgespielt. Dies darf niemals in Vergessenheit geraten.“ Zudem wird Döhla zu Beginn der Haupt- und Finanzausschusssitzung am kommenden Montag, 9. November, an die Bedeutung der Pogromnacht erinnern.

Auch die Feierstunde zum Volkstrauertag kann aufgrund der Corona-Pandemie und des seit 2. November geltenden Teil-Lockdowns nicht stattfinden. Ursprünglich hatte die Stadt Hof geplant, bereits am Vortag des Volkstrauertages, am Samstag, 14. November, um 16 Uhr, eine kurze Gedenkfeier durchzuführen. Im kleinsten Kreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit war vorgesehen, dass Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Bürgermeisterin Angela Bier, Bürgermeister Sebastian Auer, die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CSU, FAB/Freie und Grüne sowie zwei Vertreter der Bundeswehr, Oberst Torsten Grefe und Stabsfeldwebel Vural Gülmen, Kränze niederlegen. Um am Volktrauertag, der auch ein Symbol für Frieden und Versöhnung ist, dennoch der Kriegsopfer zu gedenken, wird Eva Döhla am 14. November am Mahnmal im Wittelsbacher Park die Kranzniederlegung alleine vornehmen.