10. November Christbaumtag in Weiden – Tanne und Blaufichte vor den Rathäusern

Foto: Arina Habich/123rf-com

Am Dienstag, 10. November, wird eine stattliche Tanne aus der Stadtgärtnerei vor dem Neuen Rathaus in Weiden aufgestellt. Am Alten Rathaus wird eine wunderschöne Blaufichte aus Mantel die Freitreppe zieren. Anschließend wird die Beleuchtung angebracht, sodass rechtzeitig zum Kathreinsonntag alles fertig ist.