Alle Jahre wieder Amberger Weihnachtsbäume werden Anfang nächster Woche aufgestellt

Auch in diesem Jahr hat sich die Weihnachtsbaumfindungkommission der Stadt Amberg – selbstverständlich corona-konform – auf die Suche nach geeigneten Weihnachtsbäumen für die Altstadt gemacht und ist fündig geworden. Bereits Anfang kommender Woche werden die diesjährigen Christbäume, eine rund 18 Meter hohe Blaufichte aus einem Hausgarten an der Regensburger Straße auf dem Marktplatz und eine etwa 14 Meter große Nordmanntanne aus einem Hausgarten an der Goethestraße auf dem Malteserplatz, aufgestellt.

Amberg. Am Montag, 9. November, gegen 8 Uhr, beginnen die Transportarbeiten für den Baum auf dem Amberger Marktplatz. Start ist an der Regensburger Straße gegenüber der Einmündung des Mosacherwegs. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Teilsperrung der Regensburger Straße erforderlich, wobei die Polizei die Verkehrsregelung übernimmt. Der Abtransport des Baumes erfolgt danach über die Kreisstraße AM30 und über den Kreisverkehr Franzosenäcker in die Leopoldstraße. Von dort aus geht es weiter über den zweiten Kreisverkehr in Richtung Kümmersbrucker Straße und durch die Bruno-Hofer-Straße in die Werner-von-Siemens-Straße. Über den JVA-Kreisel und die Hockermühlstraße, die Kastler und die Sechserstraße sowie über den Kaiser-Wilhelm-, den Kurfürsten- und den Kaiser-Ludwig-Ring bewegt sich der Transport schließlich in die Bahnhofstraße und über die Rathausstraße zum Marktplatz.

Der Baum auf dem Malteserplatz wird am darauffolgenden Tag und damit am Dienstag, 10. November, an Ort und Stelle gebracht. Für die Arbeiten muss jedoch zunächst ab etwa 7 Uhr ein Teil des Lothringer Platzes für etwa zwei Stunden gesperrt werden. In diesem Zeitraum wird der Verkehr von der Goethestraße über die Schillerstraße umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. Zudem übernimmt auch hier während des Abtransportes des Baumes die Polizei die Verkehrsregelung. Die Transportstrecke ist in diesem Fall aber deutlich kürzer. Sie führt von der Goethestraße über den Lothringer Platz sowie über die Balan- und Sechserstraße und weiter über den Kaiser-Wilhelm-Ring zum Malteserplatz.