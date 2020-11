Amberg Forstlicher Weihnachtsbasar abgesagt – stattdessen Wild- und Christbaumverkauf auf dem Mariahilfberg

Vor dem städtischen Forsthaus auf dem Mariahilfberg findet der Wild- und Christbaumverkauf statt. Der beliebte forstliche Weihnachtsbasar muss heuer leider ausfallen. Foto: Stadt Amberg, Forstamt

Viele werden es schon befürchtet haben: Leider fällt in diesem Jahr auch der beliebte forstliche Weihnachtsbasar auf dem Mariahilfberg in Amberg dem Coronavirus respektive den hohen Infektionszahlen zum Opfer. Damit die Bürgerinnen und Bürger trotzdem nicht auf einen Weihnachtsbaum und ihren Weihnachtsbraten verzichten müssen, bietet das städtische Forstamt einen Verkauf von Wild und Christbäumen an.