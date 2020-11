Weihnachtsaktion „Gelbes Band der Verbundenheit“ für die Bundeswehr

An die 3.000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten beteiligen sich derzeit an Einsätzen im Ausland und können das Weihnachtsfest nicht im Kreise ihrer Familie verbringen. „Diese Männer und Frauen erfüllen für unser Land einen schwierigen und verantwortungsvollen Dienst“, betonte die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder.

Wernberg-Köblitz. Als Zeichen der Solidarität für die Bundeswehrangehörigen und ihre Familien unterzeichnete sie das „Gelbe Band der Verbundenheit“ und sandte den Einsatzsoldatinnen und -soldaten ihre guten Wünsche und Weihnachtsgrüße. „Ich unterstütze gerne wieder das Symbol der Gelben Schleife und schicke eine Grußbotschaft an die Soldatinnen und Soldaten im Ausland, die fern von ihren Standorten ihren Dienst leisten. Ich möchte damit auch nach außen deutlich machen, dass an unsere Streitkräfte gedacht wird. Gerade jetzt, in der Weihnachtszeit, ist es nicht einfach im Einsatz. Ich kann daher nur meinen Dank ausrichten und hoffe, dass alle Soldatinnen und Soldaten gesund nach Hause kommen“, betont die Abgeordnete.

Das „Gelbe Band der Verbundenheit“ ist eine Aktion des Deutschen BundeswehrVerbandes (DBwV) und ein Symbol für Solidarität, Anerkennung und Wertschätzung der besonderen Leistungen der Bundeswehrangehörigen. Ziel ist es unter anderem, Aufmerksamkeit und gesellschaftliches Bewusstsein speziell für die Auslandseinsätze der Bundeswehr zu schaffen und dafür, wie gefahrvoll der Auftrag sei und wie schwierig es ist, monatelang von der Familie entfernt zu sein. Aus dem Wahlkreis von Marianne Schieder sind Soldatinnen und Soldaten der Standorte Pfreimd, Oberviechtach, Cham und Roding in Litauen, Mali und im Kosovo eingesetzt.

„Die Truppe soll spüren, dass wir hier in der Heimat wissen, was sie für uns alle leisten. Ihr Dienst ist immer wieder mit persönlichen Härten und Entbehrungen verbunden, der auch für Ihre Familien eine Belastung bedeutet. Die Covid-19-Pandemie führt zu zusätzlichen Erschwernissen für alle Beteiligten. Ohne den Rückhalt in ihren Familien wäre das Auslandsengagement der Soldatinnen und Soldaten nicht denkbar“, unterstreicht Marianne Schieder. „Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang aber der ganzen Truppe, allen Frauen und Männern in Uniform und in Zivil. Danke auch für Ihre wertvolle Hilfe daheim. Die Unterstützung der Bundeswehr in der Corona-Krise ist unverzichtbar für die betroffenen Kommunen und Länder, diese Hilfe wissen wir alle zu schätzen!“