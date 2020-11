Ab 9. November Neue Fahrbahndecke für die Kreisstraße AS42 in Auerbach – abschnittsweise Sperrungen und Umleitungen

In der Woche vom 9. bis zum 13. November wird die Fahrbahndecke auf der Kreisstraße AS42 in Auerbach erneuert. Der Verkehr wird innerstädtisch umgeleitet. Die Straßenbauarbeiten ab Einfahrt in die Neuhauser Straße bis zum Ortsausgang Auerbach in Richtung Zogenreuth sollen bis Freitag abgeschlossen sein.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Sie werden in drei Bauabschnitte eingeteilt: Bauabschnitt 1 beginnt bei der Einfahrt in die Neuhauser Straße und endet am Oberen Torplatz auf Höhe Hausnummer 16. Bauabschnitt 2 beginnt in der Dr.-Heinrich-Stromer-Straße auf Höhe Hausnummer 1 und endet in der Kreuzungsmitte Grünhof (Kreisstraße AS42) mit der Glückaufstraße. Bauabschnitt 3 schließt an den Bauabschnitt 2 in der Kreuzungsmitte Grünhof/Glückaufstraße an und endet nach der Hopfenoher Straße am Ortsausgang von Auerbach. Die Querung der Kreisstraße AS42 an der Kreuzung Grünhof vom Neumühlweg in die Glückaufstraße und umgekehrt wird jederzeit möglich sein.

Die Sanierung des kompletten Streckenabschnittes soll in der KW46 erfolgen. Am Montag wird zunächst mit Fräs- und Vorarbeiten wie dem Austauschen von Schiebern im Bauabschnitt 2 begonnen. Anschließend werden die gleichen Arbeiten am Dienstag im Bauabschnitt 3, und am Mittwoch im Bauabschnitt 1 ausgeführt. Nach Abschluss der Fräs- und Vorarbeiten werden die jeweiligen Bauabschnitte am Abend wieder für den Verkehr frei gegeben. Die Asphaltierungsarbeiten beginnen am Donnerstagmorgen im Bauabschnitt 3. Am Nachmittag wird dann der Bauabschnitt 1 mit einer neuen Fahrbahndecke ausgestattet. Der Donnerstag ist der einzige Tag, an dem sich die Sperrungen von Bauabschnitt 3 und Bauabschnitt 1 zeitlich überschneiden werden. Am Freitag wird der noch verbleibende Bauabschnitt 2 asphaltiert.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die innerörtlichen Straßen und wird, je nach Bauabschnitt, täglich angepasst beziehungsweise umgebaut. Sollte es während der Straßenbauarbeiten dauerhaft regnen, kann es zu tageweisen Verschiebungen der Sperrungen kommen. Betroffene Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.