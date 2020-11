Pandemie 18 neue Fälle im Landkreis Schwandorf – auch Pflegeeinrichtungen in Schwandorf und Nabburg betroffen

Foto: 123rf.com

Obwohl die Fallzahlen an Montagen erfahrungsgemäß niedriger sind, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird, sind am Montag, 2. November, 18 neue Infektionen im Landkreis Schwandorf zu vermelden. Die Gesamtzahl steigt damit auf 848.