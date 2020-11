Landkreis Amberg-Sulzbach Führungswechsel im Jobcenter – Sonja Schleicher übergibt an Markus Tröppl

Im Jobcenter für die Stadt Amberg und den Landkreis Amberg-Sulzbach geht eine Ära zu Ende. Die langjährige Geschäftsführerin Sonja Schleicher scheidet wohlverdient aus dem aktiven Dienst aus.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Als Träger des Jobcenters bedankten sich Landrat Richard Reisinger, Oberbürgermeister Michael Cerny und der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwandorf, Markus Nitsch, für die ausgezeichnete Arbeit von Sonja Schleicher und verabschiedeten sie in den Ruhestand. Seit der Gründung des Jobcenters im Jahre 2005, damals noch unter dem Namen ARGE, war Sonja Schleicher dessen Geschäftsführerin. In den fast 16 Jahren formte sie das Jobcenter zu einem modernen Dienstleister für die Kunden.

Für Landrat Richard Reisinger, den Vorsitzenden der Trägerversammlung, war Schleicher der „Garant dieses Erfolgsmodells“. Die Zusammenarbeit der Träger mit der Geschäftsführerin des Jobcenters sei stets „barrierefrei und problemlos“ verlaufen. Auch Oberbürgermeister Michael Cerny lobte Sonja Schleichers Arbeit. Sie habe die Behörde geprägt und eine Behörde nah am Menschen geschaffen, so der Oberbürgermeister. Schleicher sei es gelungen, nicht nur Behördenleiterin zu sein, sondern eine Frau, die sich um Menschen gekümmert hat und auf ihre Bedürfnisse eingegangen ist, hob Markus Nitsch von der Agentur für Arbeit Schwandorf hervor.

Ab dem 1. November ist Schluss und Sonja Schleicher darf ihren Ruhestand genießen. Sie verabschiedet sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie sie selbst sagte. „Natürlich freue ich mich auf die gewonnene Zeit, die ich mit der Familie verbringen kann. Ich kann dann meinen Tag selbst gestalten, ohne Termindruck. Aber auch aus dem Kollegenreis heraus sind im Laufe der vielen Jahre enge Freundschaften erwachsen. Sicherlich werde ich die eine oder andere künftig seltener sehen, da wird mir was fehlen“, so Schleicher. Sie habe versucht, immer ein offenes Ohr und eine offene Tür sowohl für Mitarbeiter als auch Kunden zu haben. Diesen Austausch werde sie in Zukunft vermissen.

Ihr Nachfolger wird ein alter Bekannter: Manfred Tröppl, bisheriger Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstellen in Amberg und Sulzbach-Rosenberg sowie Teamleiter des hiesigen Arbeitgeber-Services. Er kennt somit alle Besonderheiten des regionalen Arbeitsmarktes. „Sehr viele Menschen sind auf unsere Dienstleistungen dringend angewiesen. Daher freut es mich besonders, dass das Jobcenter bei Herrn Tröppl nun in sehr guten Händen ist. Ich kann ihm ein gut bestelltes Haus übergeben“, sagte Schleicher zum Abschied. Tröppl freut sich auf seine neue Aufgabe, in die er bereits vier Wochen an der Seite seiner Vorgängerin hineinschnuppern durfte. Sein Anliegen ist es, die erfolgreiche Arbeit weiterzuführen und den Menschen zu helfen. Damit will er eine neue Ära beim Jobcenter prägen.

Sonja Schleicher hat in Regensburg studiert und arbeitete in der Domstadt zwei Jahre lang als pädagogische Mitarbeiterin eines Bildungsträgers. 1984 folgte der Wechsel zur Bundesanstalt für Arbeit. Im Jahr 2000 übernahm sie die Leitung der Geschäftsstelle in ihrem Heimatort Sulzbach-Rosenberg. Fünf Jahre später folgte die Bestellung als Geschäftsführerin des Jobcenters, das an den Standorten Amberg und Sulzbach-Rosenberg präsent ist. Zuletzt war Schleicher verantwortlich für mehr als 100 Mitarbeiter und rund 4.000 Kunden.

Durch den Wechsel von Markus Tröppl ins Jobcenter ist auch die Stelle des Leiters der Arbeitsagentur-Geschäftsstellen in Amberg und Sulzbach-Rosenberg neu zu besetzen. Nachfolgerin von Markus Tröppl wird die gebürtige Ambergerin Stefanie Neufeld. Sie war zuletzt als Berufsberaterin an der Agentur für Arbeit in Schwandorf tätig. Als Schwerpunkt ihrer Arbeit will sie Menschen fit machen für den Arbeitsmarkt.