Pandemie Stadt Weiden informiert über Schließungen aufgrund des Lockdowns Light

Foto: HighwayStarz/123rf.com

Die aktuellen Beschlüsse des Bayerischen Kabinetts führen auch zu Veränderungen bei städtischen Einrichtungen, so auch in Weiden. Die Regionalbibliothek bleibt vorerst geöffnet. Das Stadtarchiv bleibt ebenfalls geöffnet. Allerdings sind Besuche nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0961/ 814101 oder per Mail an archiv@weiden.de möglich.