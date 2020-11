Coronavirus 19 neue Fälle im Landkreis Schwandorf – zwei Schulklassen seit Freitag in Quarantäne

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 30. Oktober, sind 19 neue Infektionen im Landkreis Schwandorf aus folgenden zehn Gemeinden zu vermelden: Nittenau (fünf), Nabburg (drei), Schwandorf (zwei), Steinberg am See (zwei), Stulln (zwei), Bruck in der Oberpfalz (eine), Schmidgaden (eine), Schwarzach bei Nabburg (eine), Teunz (eine) und Wernberg-Köblitz (eine).