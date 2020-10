Hohe Infektionszahlen Rathaus der Stadt Burglengenfeld bis auf Weiteres für den Parteiverkehr geschlossen

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis ist das Rathaus der Stadt Burglengenfeld ab Dienstag, 27. Oktober 2020, bis auf Weiteres für den Parteiverkehr geschlossen.

Burglengenfeld. Besuche im Bürgerbüro sowie in den übrigen Ämtern sind dann nur noch nach vorheriger Vereinbarung per Telefon unter der Nummer 09471/ 70180 oder per Mail an stadt@burglengenfeld.de möglich. Eine Übersicht der Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Stadt online veröffentlicht unter www.burglengenfeld.de.