Positiver Test Corona-Fall im Maxhütter Rathaus führt zu Einschränkungen

Bei einer Mitarbeiterin im Rathaus Maxhütte-Haidhof fiel ein Corona-Test positiv aus. Die Kontaktpersonen wurden vom Gesundheitsamt Schwandorf informiert, werden auf Corona getestet und befinden sich bis zum Vorliegen der Testergebnisse in Quarantäne.

Maxhütte-Haidhof. Für Bürgerinnen und Bürger kann dies Einschränkungen im Service zur Folge haben.

Das Rathaus Maxhütte-Haidhof hat weiterhin am Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Bürgerinnen und Bürger werden jedoch darum gebeten, nur in äußerst dringenden, nicht aufschiebbaren Fällen ins Rathaus zu kommen. Besser ist es, die jeweilige Abteilung vorher telefonisch unter der Nummer 09471/ 3022-0 oder per Mail zu kontaktieren. Falls sich ein Anliegen nicht kontaktlos klären lässt, kann dann immer noch ein Termin vereinbart werden.

Die Stadt Maxhütte-Haidhof bittet um Verständnis.