Pandemie Stadt Burglengenfeld sagt Adventsmarkt ab

Foto: 123r.com

Der Adventsmarkt in Burglengenfeld, geplant für 27. bis 29. November, findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. „Wir haben lange hoffnungsvoll an einer alternativen Lösung gearbeitet“, erklärt Bürgermeister Thomas Gesche. Jedoch gäben die zuletzt bayernweit steigenden Infektionszahlen berechtigten Anlass zur Sorge, auch ein dezentrales Marktgeschehen kurzfristig absagen zu müssen.