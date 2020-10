Unterschlupf in der kalten Jahreszeit Wärmestube in Amberg öffnet wieder

Foto: Michael Heim/123rf.com

Die Stadt Amberg stellt auch in diesem Jahr wieder einen warmen Unterschlupf in der kalten Jahreszeit für Obdachlose und Nichtsesshafte zur Verfügung. Die Wärmestube in der Austraße ist ab Montag, 26. Oktober, wieder täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet.