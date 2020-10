Staatsstraße 2145 Verkehrsbeschränkung der Großen Regenbrücke in Nittenau vom 2. bis zum 13. November

Im Zuge des Ersatzneubaus der Großen Regenbrücke in Nittenau sind Umbau- und Erneuerungsarbeiten an Versorgungsleitungen vorgesehen. Diese werden in Verbindung mit der Herstellung der Baustellenumfahrung über die Behelfsbrücke durchgeführt. Für den Zeitraum dieser Arbeiten muss die Staatsstraße 2145 im Bereich der Großen Regenbrücke vom 2. bis zum 13. November für den Straßenverkehr voll gesperrt werden.