Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist auf der Suche nach zwei passenden Christbäumen für das Landratsamt Amberg-Sulzbach. Der Baum für den Innenhof sollte rund zehn Meter hoch sein, der für den Balkon des Landrats rund fünf Meter.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Der Bauhof fällt die zwei Bäume kostenlos und transportiert sie anschließend auch ab. Voraussetzung dafür ist, dass das jeweilige Grundstück problemlos mit einem Lastwagen anzufahren ist.

Wer in Betracht kommende Bäume anbieten will, kann sich per Mail an den Bauhof an bauhof@amberg-sulzbach.de wenden. Wenn möglich, sollten Fotos vom Baum mitgeschickt werden. Die endgültige Wahl wird nach Standort und Form des Baumes getroffen.