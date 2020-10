Coronavirus Sieben neue Fälle im Landkreis Schwandorf – Grundschule in Ettmannsdorf weiter geschlossen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 15. Oktober, sind sieben neue Infektionen im Landkreis Schwandorf zu vermelden. Die positiv getesteten Personen wohnen in Oberviechtach, Altendorf, in zwei Fällen in Maxhütte-Haidhof und in drei Fällen in Bruck in der Oberpfalz.