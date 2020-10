Nittenau Jusos fordern Umdenken in der Jugendarbeit

Simon Heimerl hat Bürgermeister Boml im Namen der Nittenauer Jusos einen Brief geschrieben. Foto: Sophie Heimerl

Der Bereich der nichtverbandlichen Jugendarbeit in Nittenau liegt brach, denn aus dem Kreis des Stadtrats findet sich kein Jugendbeauftragter. Die Nittenauer Jusos fordern nun in einem Brief an Bürgermeister Boml, die städtische Jugendarbeit neu zu denken und bitten ihn um ein Gespräch.