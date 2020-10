Baustelle Bauarbeiten in Nabburg – Straßen müssen gesperrt werden

Foto: Ursula Hildebrand

Wegen Bauarbeiten an einem Wasserhausanschluss muss in Nabburg die Perschener Straße im Teilbereich von der Oberviechtacher Straße (Staatsstraße 2040) bis zur Einmündung der Hütgasse vom 12. bis zum 16. Oktober halbseitig gesperrt werden. Die Befahrung dieses Teilstückes bleibt von Perschen her als Einbahnstraße möglich. In Richtung Perschen erfolgt die Umleitung über die Hütgasse.