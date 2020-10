Elterntaxis in Amberg „Zu Fuß zur Schule“ – Aktion mit dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz

Nadine Meier und Julia Rösch (Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz), Corinna Loewert (Klimaschutzmanagerin Stadt Amberg), Silke Kick (Rektorin Max-Josef-Grundschule) sowie Oberbürgermeister Michael Cerny. Foto: Simon Wiesner/Stadt Amberg

Gut gemeint, ganz gefährlich: Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Gehalten wird an Bushaltestellen, im Halteverbot oder in zweiter Reihe – ein gefährliches Unterfangen für alle Kinder auf dem Weg zur Schule. Den sogenannten Elterntaxis wollen fünf Amberger Grundschulen und die Stadt Amberg in Kooperation mit dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz (ZV KVS Oberpfalz) mit der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ aktiv entgegenwirken.