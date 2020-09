16 Millionen Euro Bund unterstützt Galerien – „Ein Zeichen setzen für die Kunst und ihre Talente“

Die Bundesregierung stellt für hauptberuflich geführte Galerien 16 Millionen Euro aus dem Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“ bereit. Diese können ab sofort Fördermittel des Bundes für Ausstellungen und digitale Vermittlungsprojekte im Bereich der zeitgenössischen Kunst beantragen, die im Zeitraum von Januar bis Ende Mai 2021 stattfinden.

Wernberg-Köblitz. Darunter fallen zum Beispiel Ausgaben für Transporte, Versicherung, Drucksachen, zusätzliches Personal und Online-Präsentation. Des Weiteren können Zuschüsse für projektbezogene Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte und Vorträge beantragt werden.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder erklärt dazu: „Das künstlerische Spektrum unserer Galerien ist beeindruckend. Galerien verbinden Menschen, bringen sie miteinander ins Gespräch. Galeristen sind unverzichtbar in der Künstlerszene. Sie entdecken Talente, betreuen sie oft ein Künstlerleben lang und sorgen mit Ausstellungen, Katalogen und Messepräsentationen für deren Auskommen. Diese Leistung wollen wir unterstützen und in dieser Corona-Krise ein Zeichen setzen für die Kunst. Denn der Lockdown hat Galerien und ‚ihre‘ Künstlerinnen und Künstler durch die Absage von Vernissagen und Kunstmessen schwer getroffen. Gerade jetzt ist es entscheidend, dass sie ihre geplanten Ausstellungsprojekte schnellstmöglich wiederaufnehmen können und neue digitale Formate entwickeln, um auch in Krisenzeiten bei ihrem Publikum präsent zu bleiben.“

Antragsberechtigt sind hauptberuflich geführte Galerien mit Sitz in Deutschland, die seit mindestens drei Jahren bestehen und regelmäßig Ausstellungen durchführen. Galerien können jeweils zwischen 5.000 bis 35.000 Euro beantragen, der Eigenanteil beträgt dabei zehn Prozent. Anträge können vom 1. bis zum 31. Oktober 2020 bei der Stiftung Kunstfonds im Internet unter www.kunstfonds.de gestellt werden. Ende November entscheidet eine unabhängige Fachjury über die Vergabe der Förderungen. Weitere Information zum Programm „Neustart Kultur“ findet man im Internet unter unter www.kulturstaatsministerin.de.