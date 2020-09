Das Hallenbad Neustadt an der Waldnaab ist am Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. September, aus betrieblichen Gründen nicht für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet.

Neustadt an der Waldnaab. Die Hallenbäder in Eschenbach in der Oberpfalz und Vohenstrauß sind von dieser Sperrung nicht betroffen.