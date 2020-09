Neues Förderprogramm Bundesregierung fördert corona-gerechte Um- und Aufrüstung von Lüftungsanlagen

Foto: Thomas Trutschel/photothek.net

Das Bundeskabinett hat sich am Mittwoch, 23. September, mit dem Entwurf einer Förderrichtlinie „Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten“ befasst. Insgesamt stehen hierfür 500 Millionen Euro bis 2024 zur Verfügung, im Jahr 2021 stehen 200 Millionen zur Verfügung. Die Förderrichtlinie soll bereits Mitte Oktober in Kraft treten.