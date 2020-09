Kommunalpolitik Schwandorferinnen und Schwandorfer können über den Bürgerhaushalt 2021 abstimmen

Bis Sonntag, 4. Oktober 2020 können Schwandorferinnen und Schwandorfer aus 19 Vorschlägen zum Bürgerhaushalt ihren Favoriten auswählen.

Schwandorf. „Geben Sie Ihre Stimme entweder per Post, Mail, Fax per Stimmzettel oder online unter www.schwandorf.de ab“, so die Stadt. Weitere Stimmzettel sind im Schwandorfer Rathaus an der Information und im Tourismusbüro erhältlich. Dort kann man auch den ausgefüllten Stimmzettel abgeben bzw. einwerfen.

Da nur Schwandorferinnen und Schwandorfer stimmberechtigt sind, ist es erforderlich, die Anschrift anzugeben. Eine schriftliche datenschutzrechtliche Einwilligung ist zu unterzeichnen. Stimmzettel ohne entsprechenden Einwilligungsvermerk können leider nicht berücksichtigt werden.