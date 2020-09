Beratung in der Krise Aktivsenioren bieten kostenlose Unterstützung für Unternehmer und Existenzgründer der Region

Roland Kittel, Christian Meyer, Bernhard Butz und Karl-Heinz Langner. Foto: Martin Stangl

Auch in der Corona-Krise bieten die Schwandorfer Aktivsenioren Unternehmen und Existenzgründern aus der Region ihre Beratung an. Diese Initiative erfolgt ehrenamtlich und in Kooperation mit den Wirtschaftsförderern des Landkreises und der Stadt Schwandorf.