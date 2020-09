Am Donnerstag, 17. September, ist ein neuer Fall aus Neunburg vorm Wald zu vermelden. Die Statistik umfasst demnach 581 Fälle im Landkreis Schwandorf.

Landkreis Schwandorf. Wie am Mittwoch berichtet, wurde an der Mädchenrealschule in Schwandorf für eine Klasse Quarantäne bis zum 25. September angeordnet und für eine andere Klasse eine vorläufige Quarantäne bis zum Vorliegen eines Testergebnisses. Da dieses Ergebnis negativ ist, wurde die Quarantäne für die zweite Klasse heute wieder aufgehoben.

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage des Landkreises im Internet unter corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.