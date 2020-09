Livestream In Schönsee wird über Europa und einer guten Nachbarschaft diskutiert

Foto: Bára Procházková

Am Donnerstag, 17. September, findet im Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee eine Podiumsdiskussion mit vier bedeutenden Persönlichkeiten aus Bayern und Tschechien statt. Gleichzeitig wird die Ausstellung mit dem Titel „30x10 für Europa“ eröffnet. Die ganze Veranstaltung wird per Livestream übertragen.