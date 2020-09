Umfangreicher Überblick Bildungsbüro der Stadt Weiden stellt zweite Berichtspublikation „Integration durch Bildung“ vor

Foto: Siegfried Bühner

Das Bildungsbüro der Stadt Weiden in der Oberpfalz stellt seine zweite Berichtspublikation „Integration durch Bildung“ vor. Der Bericht ist in Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Weiden in der Oberpfalz entstanden und bietet einen umfangreichen Überblick über die aktuelle Lage Neuzugewanderter im Stadtgebiet von der frühkindlichen Bildung bis hin zur beruflichen Arbeitswelt.