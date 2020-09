Keine Änderungen OB- und Stadtratswahlen in Weiden durch amtliche Wahlprüfung abgeschlossen

Die Regierung der Oberpfalz hat die Oberbürgermeister- und Stadtratswahl am 15. März sowie die Oberbürgermeister-Stichwahl am 29. März in Weiden im Rahmen der amtlichen Wahlprüfung ohne jede Änderung oder Beanstandung abgeschlossen. Verstöße gegen wahlrechtliche Vorschriften konnten nicht festgestellt werden.