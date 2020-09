Wackersdorf Seit zehn Jahren alles im Blick – Happy Birthday Aussichtsturm!

Richard Kurz (Holzmanufaktur Kurz), Bauamtsleiter Uwe Knutzen, Bürgermeister Thomas Falter, stellv. Bauhofleiter Thomas Bauer und Bauhofleiter Volker Keil. Landschaftsplaner Gottfried Blank ließ sich aufgrund terminlicher Verhinderung entschuldigen. Foto: Michael Weiß/VG

16 Meter hoch und trotzdem oft unentdeckt: Aufgrund seiner Holzbauweise und Architektur fügt sich der Aussichtsturm am nördlichen Ufer des Murner Sees bei Wackersdorf perfekt in die natürliche Umgebung. Vor mittlerweile zehn Jahren wurde der Turm aus Lärchenholz mit seinen Aussichtsplattformen in 12 und 9 Metern Höhe eröffnet.