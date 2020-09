Neuer Zebrastreifen Sichere Überquerung für die Schülerinnen und Schüler in der Sebastianstraße in Weiden

Rechtzeitig zum Schulbeginn konnte das Tiefbauamt der Stadt Weiden den Fußgängerüberweg in der Sebastianstraße fertig stellen.

Weiden. Damit ist eine sichere Überquerung für die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule und des Augustinus Gymnasiums möglich.

Bereits beim Betrieb des provisorischen Übergangs in den letzten Jahren in Form von Mittelstreifenpflasterung und Markierung konnte festgestellt werden, dass eine Querungshilfe an dieser Stelle gut angenommen wird. Durch die Anlage des Zebrastreifens ist jetzt die Vorfahrtsregelung klar für die schwächeren Verkehrsteilnehmer festgelegt. „Wir bitten die motorisierten Verkehrsteilnehmer um Verständnis und entsprechende Rücksichtnahme“, so die Stadt. Durch bauliche Fahrbahneinengungen, Verkehrszeichen, Beleuchtung und die barrierefreie Ausgestaltung ist die Querungshilfe für alle Verkehrsteilnehmer gut erkennbar.