Viele Themen angesprochen Annette Karl und Horst Arnold zu Besuch bei Weidens Oberbürgermeister

Horst Arnold, Annette Karl, Behindertenbeauftragter Alexander Grundler und Oberbürgermeister Jens Meyer. Foto: Stadt Weiden

Am Montag, 17. August, statteten die Landtagsabgeordneten Annette Karl und Horst Arnold (Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion) Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer einen Besuch ab. Dabei wurden unter anderem folgende Themen besprochen: Unterstützung von Kommunen in der Corona-Krise, Installation eines Krankhausbedarfsplans und Bilanz der Barrierefreiheit in Weiden.