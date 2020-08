Umleitung ausgeschildert Kreisstraße bei Schmidgaden ab 20. August gesperrt

Am Donnerstag, 20. August, beginnen die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße SAD24. Das ist die Straße, die von Schmidgaden nach Süden verläuft und zwischen Knölling und Dürnsricht in die Staatsstraße 2151 einmündet.