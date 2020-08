Landkreis Schwandorf Ein Corona-Fall mit großer Tragweite – 120 Kontaktpersonen im privaten Bereich

Die Mitteilung, dass mit einem am Sonntag, 16. August, in Bodenwöhr bestätigten Fall die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis von 523 auf 524 steigt, ist zwar richtig, spiegelt aber nicht die ganze Tragweite des Falls wider. Es gibt zu diesem Fall 120 Kontaktpersonen, die sich ab sofort in Quarantäne begeben müssen und die jetzt allesamt getestet werden.